Entrega Corina Machado su Premio Nobel a Trump

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de EE. UU., Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca por su “compromiso con la defensa de la libertad en Venezuela”.

Así lo declaró a Sky News al salir de la Casa Blanca. Y destacó “el compromiso” del magnate “con la defensa de la libertad y los valores democráticos en Venezuela”.

La reunión con Trump fue “excelente”, amplió. “Muy bien”, reiteró.

“Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Bolívar conservó esa medalla por el resto de su vida”, comentó Machado, y señaló que le contó esta historia a Trump al entregarle el Premio Nobel de la Paz.

Machado destaca compromiso de EE. UU.

La principal líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró tras haberse reunido con el presidente, que el mandatario está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”. Dijo que le impresionó “lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”. Añadió que le afirmó que “la sociedad venezolana está unida”.

Agregó que “más de 90 % de los venezolanos queremos lo mismo. Vivir con libertad, dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa y para que ello ocurra tiene que haber democracia y libertad”.

Calificó la reunión con Trump como “excelente, afirmó que el mandatario respalda la libertad y la democracia en Venezuela. Pudimos conservar con calma... el momento tan difícil que vivimos y tan lleno de esperanza por los cambios que vienen.

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no sólo construir instituciones democráticas, sólidas, estables, sino también atender nuestra gente... no sólo en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento y de organización, y de atención a la enorme crisis venezolana, la ausencia de empleos, el colapso en la seguridad, la educación”.

Corina Machado mencionó que habló Edmundo González Urrutia y “dijo que es un día histórico”.

María Corina se reunió con un grupo bipartidista de senadores en la oficina del líder de la minoría del Senado, Dick Durbin, en el Capitolio de los Estados Unidos, después de reunirse con Trump más temprano.