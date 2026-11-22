El gobierno de Cuba entregó unas 131 mil hectáreas (ha) de tierra a cooperativas y empresas privadas como parte de las 176 reformas que buscan liberalizar la economía y a fin de incrementar la producción nacional de alimentos en medio de la profunda crisis en la isla, informaron medios estatales.

Unas cinco mil 333 solicitudes de tierra han sido registradas en el país caribeño, lo que equivalen a 137 mil 500 hectáreas, de las cuales ya fueron otorgadas el 75 %, tras la publicación en septiembre de la ley que rige la propiedad, posesión, uso y flexibiliza la entrega a personas naturales, jurídicas, extranjeras y mipymes, aseveró Raúl Placencia, director de Tierra del Ministerio de Agricultura.

Solicitudes

Puntualizó que entre los solicitantes hay personas que “ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas”, pues la norma no establece límite de cantidad ni de tiempo, sino que se coordina en contrato entre la empresa y el solicitante, refirió un artículo publicado en el diario oficialista Granma.

El directivo detalló que Villa Clara (centro-este) es la provincia con más solicitudes en este proceso, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey (este).

Cuba publicó en septiembre la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que aprobó la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales.

La semana pasada, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la población en la isla espera que hayan “menos apagones y más alimentos”, temas que dijo “son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y se empiecen a ver los impactos” de las 176 reformas.