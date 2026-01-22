Entrega de 37 capos a EE. UU. fue “decisión soberana”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.

Durante su conferencia, la mandataria descartó que esta acción estuviera relacionada con su más reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que la determinación responde a los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Anuncia modificaciones en logística de vuelos

Además, aclaró que el aterrizaje de un avión Hércules de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca fue una decisión tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, y anunció que, a partir de ahora, cuando se trate de capacitación de personal mexicano en Estados Unidos, el traslado deberá realizarse en aviones mexicanos.

Anuncia “Mega Bachetón” en carreteras de México

En otro tema, la mandataria anunció la puesta en marcha del programa “Mega Bachetón”, una estrategia nacional de repavimentación y bacheo intensivo de carreteras federales, que contará con un presupuesto de 50 mil millones de pesos (mdp) durante este año y permitirá intervenir 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje.

Explicó que el programa responde a un diagnóstico exhaustivo del estado de las carreteras del país y a las solicitudes recabadas en recorridos y asambleas públicas.

Así también, pidió a los gobernadores y alcaldes de todo el país “sin importar el partido político” a que destinen una parte del presupuesto a la reparación de las calles y a los “bachetones”.

Ya hay tecnología para extraer litio

En otro tema, la presidenta aseguró que “ya hay tecnología” para sacar el litio, pero indicó que se está valorando el costo.

Sheinbaum Pardo destacó la invitación que hizo el G7 a México por el tema de los minerales críticos y la cadena de suministros.

“El otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio y ya se tiene. El tema, pues es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos como barro que está revuelto con litio, entonces es mucho más difícil que cuando está revuelto con arena”, refirió.

Así también, la presidenta elogió el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien declaró en el Foro de Davos que el “viejo orden mundial” no va a ser recompuesto e invitó a otros países a unirse frente a “las grandes potencias” que han desmontado un mundo basado en normas.

“Muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron, a tono con los momentos actuales”, declaró.

México siempre ha sido solidario con Cuba

Además, Claudia Sheinbaum Pardo insistió que México siempre ha sido solidario con Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos, incluidos los gobiernos del PRI y el del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Repitió que ha habido envío de petróleo a la isla, incluso por contratos.

“México ha mantenido relaciones con Cuba, con el PAN menos (...) Todos los gobiernos han tenido relación con Cuba; o sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo, López Mateos (...) Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba porque es al pueblo cubano, más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba”.