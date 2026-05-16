Entrega de exfuncionarios demuestra culpabilidad

Dirigentes y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que la entrega voluntaria de exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos evidencia que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, son culpables de sus posibles nexos con un cártel, por lo que es lamentable que la presidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la cancillería los sigan encubriendo.

Luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó a Estados Unidos en la garita de Nogales/Arizona, como lo confirmó el Gabinete de Seguridad federal y de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hubiera congelado las cuentas de Rocha Moya, sus hijos, Inzunza y demás solicitados con fines de extradición, exigieron a la FGR no seguir siendo cómplice de estos funcionarios.

Morena destaca entrega voluntaria

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de gira por Washington, donde se reunió conMaría Corina Machado para hablar de la democracia en América Latina, destacó la entrega voluntaria de los funcionarios y anunció que seguirá presentando denuncias en diferentes instancias estadounidenses contra los “narco políticos” de Morena.

Queda en evidencia ligas criminales

Mario Vázquez, senador panista, afirmó que la defensa a ultranza del gobierno se cae a pedazos y queda en evidencia la liga criminal de Rocha Moya y sus cómplices.

Expuso que seguramente Gerardo Mérida Sánchez se entregó de forma voluntaria a Estados Unidos, a sabiendas de que Rocha Moya e Inzunza son protegidos del gobierno mexicano, pero a personajes secundarios como él, les conviene más enfrentar la justicia estadounidense.

Investigaciones

Marko Cortés valoró la entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa y dijo que mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible.