El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que su administración colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones por el asesinato del regidor de Morena, Gabriel Rivas, aunque precisó que hasta el momento no ha sido citado a comparecer.

Confirmó que el secretario general del Ayuntamiento, Óscar Cano Mondragón, y la regidora panista Paz Hernández, acudieron ante el Ministerio Público (MP) para aportar información relacionada con el caso ocurrido el pasado 4 de noviembre en Acapantzingo.

El edil señaló que el Gobierno Municipal entregó de manera inmediata los videos captados por las cámaras de videovigilancia, así como las evidencias solicitadas por el MP.

Agregó que las cámaras municipales están conectadas al C4 y reconoció que la zona de Acapantzingo, donde ultimaron al regidor, requiere mayor presencia de vigilancia.

Por su lado, Paz Hernández confirmó que compareció en calidad de testigo y aseguró que la diligencia transcurrió con normalidad.