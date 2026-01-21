Entrega México a EE. UU. a 37 reos de distintos penales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), informaron que ayer martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Las dependencias detallaron que la custodia, traslado y entrega formal de estas personas se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Indicaron que esta acción se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.

Entre las personas trasladadas se encuentra Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

El Gabinete de Seguridad federal implementó un operativo para realizar una tercera entrega de capos al gobierno de los Estados Unidos.

Aeronaves del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina trasladaron a los capos desde distintos penales del país, señalaron las fuentes consultadas.

Los abogados defensores no han podido ingresar al penal del Altiplano, debido a que se encuentra sitiado por las autoridades.

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados a EE. UU.

Por lo anterior, el Gabinete de Seguridad federal consolidó este martes una tercera entrega masiva de capos al gobierno de Estados Unidos. Al mediodía el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con este traslado colectivo de narcotraficantes suman 92 criminales de alto impacto enviados a territorio estadounidense.

La acción se da días después de que Donald Trump declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía “miedo sobre los cárteles que están controlando México” y de que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, exigió “resultados concretos y verificables” a México.

El primer paquete de 29

El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer paquete de capos trasladados a Estados Unidos. Entre los capos entregados, resaltaron algunos nombres como Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA “Kiki” Camarena; así como los fundadores de “Los Zetas” Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos por sus motes Z-40 y Z-42.

Ellos fueron los primeros 29 narcotraficantes entregados, al poco tiempo del arranque del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según lo difundido por autoridades de seguridad mexicanas y estadounidenses:

El segundo envío de 26 capos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un listado con los nombres completos de los 26 capos entregados por el Gobierno Federal de México en la segunda entrega, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2025.

EU destacó perfiles criminales de alto impacto como Abigael González “Cuini” líder de “Los Cuinis”; Servando Gómez “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana y “El Chavo Félix”, familiar de Ismael Zambada.

La tercera entrega de criminales, la más grande

Omar García Harfuch detalló en sus redes sociales este martes que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, “con pleno respeto a la soberanía”.

Además, informó que a solicitud del Departamento de Justicia de EU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte para estos capos.

Entre los peces gordos de esta entrega, sobresale Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”; así como Daniel Alfredo Blanco Joo, operador del Cártel del Pacífico. Estos son los nombres conocidos de la tercera entrega hasta el momento: Ricardo González Sauceda “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.