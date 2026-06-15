Entrega Sheinbaum canchas de futbol en San Luis Potosí

En un evento que no estaba en su agenda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó canchas en San Luis Potosí junto al gobernador Ricardo Gallardo, luego de cancelar el único evento que tenía programado para este domingo en Zacatecas.

“Seguimos acompañando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración de una nueva cancha de futbol en el municipio de Santa María del Río”, indicó el mandatario del Partido Verde.

Además, Gallardo informó que la titular del Ejecutivo federal entregó boletos a jóvenes, en el marco del Mundial de futbol.

“Acompañamos a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026”, dijo.

Detalló que el equipo Tuneros de SLP, campeones nacionales del torneo, recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur vs Sudáfrica; mientras que las Leonas de la UPSLP, subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social IMSS 2026, recibieron sus boletos para disfrutar el encuentro Suecia vs Túnez.

“Con más y mejores espacios deportivos, nuestras niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar, convivir, llevar sus torneos al límite. ¡El talento potosino sigue llegando más lejos!”, expresó Gallardo en sus redes.

La noche del pasado sábado, la presidenta canceló la entrega de Programas de Infraestructura en Zacatecas sin indicar el motivo.

Concluye actividades

Del 12 al 14 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una exitosa gira de trabajo por los estados de Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde supervisó, inauguró y entregó obras y programas en beneficio del pueblo de México.

Colima

Villa de Álvarez: Entregó tarjetas de la beca “Rita Cetina” para el apoyo de útiles y uniformes escolares a estudiantes. En el estado se beneficiará a 57 mil 519 niñas y niños de primaria.

Manzanillo: Presidió la colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS, que beneficiará a 65 mil personas; también inauguró la Central de Ciclo Combinado de la CFE en Colima, como parte de las acciones para garantizar la soberanía energética.

Armería: Supervisó la presa derivadora para riego.

Aguascalientes

Entregó la beca “Rita Cetina” para el apoyo de útiles y uniformes escolares, visitó la nueva Unidad de Hemodiálisis y supervisó la reconstrucción del nuevo Hospital General de Traumatología y Especialidades del IMSS.

San Luis Potosí

La presidenta Sheinbaum convivió con las y los campeones del Mundial Social: de la Copa T21, Los Tuneros, y de la Copa Futsal Femenil, Las Leonas del IPN, quienes ganaron boletos para asistir a uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.