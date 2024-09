Entrega su último informe de gobierno

En su sexto y último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes votar a mano alzada sobre si la elección de jueces, magistrados y ministros debe estar a cargo de la ciudadanía, ante la reforma al Poder Judicial.

En el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador organizó una “consulta” para saber la opinión de los asistentes sobre la reforma judicial.

“Aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque, como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos.

“A ver, ¿ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el presidente y los senadores, o que los elija el pueblo?”, preguntó López Obrador.

“¡El pueblo!”, gritaron algunos de los asistentes.

“Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta, de esas que hacía Massive Caller para autoengañarse. Entonces para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos.

“A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores, que levanten la mano”, dijo López Obrador ante abucheos de los asistentes contra el Poder Judicial.

“Pues no veo a nadie”, expresó desde el templete el titular del Ejecutivo federal.

Al preguntar por abstenciones o si es mejor que los elija la ciudadanía, los asistentes levantaron la mano y lanzaron gritos de “¡Sí!”.

“Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo”, refirió el presidente López Obrador.

Salieron de la pobreza 9.5 millones de personas

López Obrador destacó que durante su administración salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos, contrario a la tendencia de gobiernos pasados neoliberales en los que la cifra iba en aumento.

En ese sentido, compartió que hoy, afortunadamente, el país atraviesa una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna con el trabajo de todos, sociedad y gobierno. En ese sentido, resaltó que millones de mexicanos han salido de la pobreza.

“En los sexenios de Calderón y Peña Nieto cada mes se empobrecían 100 mil personas. En nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos de 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza”, dijo.

El jefe del Ejecutivo destacó que lo anterior no sucedía en más de 30 años, e inclusive hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en cinco años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

“En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre; ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces el salario mínimo, ha aumentado más del 100 por ciento en términos reales como no había ocurrido en los últimos 40 años”. También recordó que acciones como la restitución de tierras y aguas a los pueblos originarios, “como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvieron 45 mil hectáreas, y les construyeron un acueducto y un distrito de riego”.

También agregó el establecimiento de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes.

Frente al zócalo lleno de ciudadanos, gobernadores y su gabinete presidencial, el presidente López Obrador afirmó que el paquete de 20 iniciativas de reformas que presentó el 5 de febrero de este año serán pieza fundamental para revertir el marco legal del “nefasto período neoliberal”, cuyos cambios a la constitución beneficiaron a una minoría privilegiada.Me voy contento: ObradorAl término de su Sexto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó un mensaje de despedida, a un mes de concluir su sexenio.

Este fue el mensaje final de AMLO, tras concluir su Sexto Informe de Gobierno:

“Amigas y amigos, como es sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar, aquí en la plaza principal de este país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo en donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia, me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento; nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

“Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada honesta y sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios e ideales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía: Claudia Sheinbaum Pardo.

“Además, me retiro con el orgullo y con el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador e inteligente fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos”, expresó.