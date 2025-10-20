Entregan 25 mil despensas a damnificados

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó las primeras 25 mil despensas a damnificados por las lluvias en Veracruz e Hidalgo, así como artículos de primera necesidad, ropa, gel antibacterial y cubrebocas.

Este fin de semana, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, coordinó los trabajos de distribución en Poza Rica, Veracruz, mientras continúa la recepción de ayuda en los 106 centros de acopio habilitados.

El dirigente nacional recorrió zonas afectadas, donde la estructura sindical de las secciones 32 y 56 realiza brigadas de apoyo. Destacó que este esfuerzo refleja el compromiso social y empatía de los trabajadores de la educación con los damnificados.