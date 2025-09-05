Entregan 53 cuerpos encontrados en crematorio

Un total de 53 cuerpos de los 386 encontrados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, han sido entregado a sus familiares, informó el jueves la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, hasta ayer se alcanzó la identificación de 65 personas, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados el pasado mes de junio en el predio de la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez.

De ese total, se logró la entrega física de 53 cuerpos, además de que se cuenta con 18 hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares, así como una identidad obtenida gracias a la información e imágenes que han sido recopiladas a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines. Por otra parte, se tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.