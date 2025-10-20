Entregan 6 mil canastas con víveres a damnificados

El Senado de la República entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, seis mil 732 canastas con víveres, destinadas a las familias damnificadas por las recientes inundaciones que afectaron gravemente diversas regiones de Veracruz.

A nombre de este órgano del Congreso de la Unión, que preside la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara acudió este sábado al 7/o. Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Coatzintla, con cuatro tráileres de alimentos y artículos de primera necesidad, acompañado del capitán segundo de Infantería, Sergio Rubisel Aguilar López.

De esta manera, el Senado de la República hizo entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los productos que ha recolectado, para que sean distribuidos a través del Plan DN-III-E, con el fin de garantizar que la ayuda llegue directamente a las familias que más lo necesitan.

“El pueblo veracruzano siempre ha sabido levantarse con dignidad y solidaridad. Hoy, el Senado cumple con su responsabilidad y refrenda su compromiso con las y los mexicanos que enfrentan esta emergencia”, expresó el senador Manuel Huerta.