Entregan a EE. UU. torpedo de prácticas

Luego que personal naval recuperó un torpedo de práctica que se encontraba a la deriva, a aproximadamente a 39.4 kilómetros de Ensenada, Baja California, fue entregado a la Armada de Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por la Agregaduría de Defensa de Estados Unidos, el artefacto pertenece a ese país y fue extraviado durante un ejercicio de entrenamiento realizado el 2 de septiembre al oeste de la Isla San Clemente, California, Estados Unidos.

En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) señaló que las condiciones oceanográficas y meteorológicas permitió determinar que los vientos y las corrientes predominantes en la zona comprendida entre San Diego, Estados Unidos, y Ensenada, Baja California, propiciaron que el artefacto se desplazara hacia la Zona Económica de México, donde finalmente fue localizado.

Una vez recuperado, y tras establecer las comunicaciones con las autoridades estadounidenses, quienes confirmaron que se trataba de uno de sus torpedos de práctica, el artefacto fue entregado por conducto del comandante de la Segunda Zona Naval a personal de la Agregaduría Naval de Estados Unidos en México, para su posterior traslado y entrega a las autoridades estadounidenses.