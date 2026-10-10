Entregan al papa León XIV libro con fotos de desaparecidos

El jueves, monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), le entregó al papa León XIV el libro “Un nombre, mil voces”, con las fotografías de 132 mil personas desaparecidas en el país.

“Presentamos estos rostros, estos nombres de más de 132 mil personas en el país, con un profundo respeto por su dolor, con el compromiso sincero e irrenunciable de no apartar la mirada y con la convicción de organizar la esperanza desde la justicia, la corresponsabilidad y la verdad, hasta ser capaces de imaginar y construir de la mano territorios en donde cada vida sea posible y cada sueño, alcanzable”, explica.

El libro consta de 208 páginas y fue elaborado en coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Los rostros, los nombres que recoge de personas desaparecidas son parte de un pasado empecinado en permanecer en un presente que parece alargarse sin fin. Un presente que hace imposible imaginar un futuro habitable y compartido”, refiere el documento.