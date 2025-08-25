Entregan Créditos a la Palabra a artesanas

Desde el pueblo de Amuzgo, en el estado de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de Créditos a la Palabra para mujeres artesanas que se dedican a la elaboración de textiles, particularmente del tradicional huipil, con el objetivo de garantizar su comercialización a precios justos y el bienestar de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

“Por eso hoy venimos a entregar el Crédito a la Palabra para que las mujeres artesanas de todo el pueblo Amuzgo, de sus cinco municipios, puedan vivir con bienestar. Lo hacemos de esta manera, sin trámites engorrosos, sin intermediarios, sin condiciones injustas, lo hacemos confiando en ustedes, porque la palabra de una mujer indígena, artesana, vale más que cualquier firma o cualquier contrato”.

Visitaba con su madre las comunidades

Recordó que en su infancia visitaba con su madre las comunidades de Ometepec para comprar huipiles; y compartió con los asistentes una fotografía portando, de niña, esta tradicional prenda mexicana. Destacó que este 2025 el Gobierno lo declaró Año de la Mujer Indígena, como una política de Estado y un compromiso moral que reconoce su aporte a la nación como parte central de la identidad de México y de su futuro.

Estos Créditos a la Palabra del programa ApoyArte son de hasta 30 mil pesos, con una tasa cero de interés y largos plazos para que las artesanas de Amuzgo puedan pagarlo en facilidades.

Celebra llegada al AIFA de tercer avión para Mexicana

Más tarde, en sus redes sociales, la mandataria celebró la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este sábado del tercer avión para Mexicana, de una flotilla de 20 aeronaves que tendrá la aerolínea del Estado.

Destacó que Mexicana recibió el tercer avión Embraer E195-E2, previsto en el plan estratégico de la aerolínea del pueblo de México.

“Los compromisos se cumplen”, expresó la mandataria federal.

Mexicana indicó que las dos primeras aeronaves E195-E2, con matrículas XA-MXA Y XA-MXB, recibieron en plataforma “al nuevo integrante de la flota, enmarcando la primera ocasión en que los tres aviones de última generación de Mexicana coinciden”.

Inaugurará hoy Reunión Ministerial de AL y el Caribe

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará hoy lunes en Palacio Nacional la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, rumbo a la Conferencia de las Partes (COP30) de cambio climático, que se celebrará en nuestro país los días 25 y 26 de agosto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacaron está reunión para la implementación de una Acción Climática Regional.

En la inauguración también estará el presidente designado de la COP30, André Correa do Lago, para intercambiar opiniones y fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a realizarse del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.