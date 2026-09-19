Entregan cuerpo de alumna española a familiares

La familia de Claudia Tacoronte realizó el reconocimiento de ley y una vez que se cumplieron todos los requisitos su cuerpo fue entregado a sus padres.

La familia en luto llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE) poco antes de las 10:00 horas, junto con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, autoridades de la universidad de Granada, España, así como el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, responsable de la seguridad en Cuautla desde julio pasado mediante el “Plan Cuautla”.

El fiscal morelense, Fernando Blumenkron Escobar, informó que Valentín, padre de la joven Claudia, con estadía en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al momento de su asesinato, recibió el cuerpo y agradeció el trabajo del gobierno de México, Morelos y las corporaciones que participaron en el operativo de detención de Francisco Javier “El Paco” y/o “El Trompas”, principal sospechoso del crimen.

Blumenkron informó que interviene la Comisión Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para el caso de Claudia y adelantó que el cuerpo será llevado a España en vuelo privado.

Blumenkron afirmó que el juez correspondiente libró la orden de aprehensión porque hicieron valer la causal de “lesiones infamantes” para acreditar el delito de feminicidio. Con ese argumento y las pruebas obtenidas de testigos y las imágenes de video, pedirán la pena máxima de 70 años para el homicida.