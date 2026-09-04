Entregan cuerpos de músico y familia

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica, fueron entregados a sus familiares tras el multihomicidio ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Zona Esmeralda, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades informaron que también fue entregado el cuerpo de la mascota de la familia, localizada sin vida dentro de la vivienda.

En tanto, el menor de 6 años, hijo del matrimonio, permanece bajo el resguardo de familiares.

De acuerdo con las autoridades, el niño no ha sido entrevistado dado que la prioridad en este momento es su bienestar, por lo que su declaración no forma parte de las diligencias realizadas hasta ahora.

La FGJEM informó que Diego Sebastián “N”, de 51 años, socio del tecladista, y Gerardo “N”, de 52, permanecen en sede ministerial como parte de las investigaciones por el caso.

Diego Sebastián “N”, identificado como uno de los presuntos responsables del asesinato ha fundado cinco empresas entre 2001 y 2018 en la Ciudad de México, de acuerdo con una revisión al Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) del Registro Público de Comercio: Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V., Medical Branding de México, S.A. de C.V., Cafade, S.A. de C.V., Huerto Capital, S.A. de C.V. y Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V.

El secretario Omar García Harfuch señaló que de acuerdo con las investigaciones, Diego Sebastián fue identificado como socio de Meléndez, por lo que “aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio” en el municipio de Atizapán de Zaragoza donde se cometió el crimen.

No obstante, en la revisión realizada no se encontró que Meléndez figurara como socio de Diego Sebastián en ninguna de sus empresas.