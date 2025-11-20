Entregan distinción a trabajos en el Premio de Periodismo

Pese a que México produce periodismo de calidad, en el último año el oficio tuvo que abrirse paso en un entorno cada vez más saturado de información, sin rigor, sin contexto y sin ética, advirtió el jurado del Premio Nacional de Periodismo 2024.

Así, al entregar la máxima presea a ocho trabajos escritos y multimedia, y una más a la trayectoria periodística de Alejandra Xanic Von Bertrab, el jurado llamó a revalorizar el trabajo que se sostiene en investigación, verificación y principios profesionales, además de fortalecer la formación universitaria en beneficio de las nuevas generaciones de comunicadores y el derecho de la sociedad a estar bien informada.

Desde la Universidad de Guanajuato, el jurado llamó a distinguir y defender el trabajo que se apega a protocolos de investigación, verificación y ética, y subrayó la necesidad de fortalecer la formación universitaria en comunicación y periodismo.