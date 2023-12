Entregan edificio Centauro a damnificados de 19S

El edificio Centauro en la colonia Doctores, que fue reconstruido tras el sismo del 19S, fue entregado el sábado por el Gobierno de la Ciudad a sus inquilinos.

Vecinos y autoridades subrayan que no habrá nada que vuelva a tirar este conjunto habitacional de 17 pisos, a donde regresarán más de 60 familias.

Fernando Cepeda dijo que el edificio Centauro es imposible que se caiga. Ahora la estructura les da confianza, pues vieron todo el proceso de la obra, la cual estuvo parada cuatro años.

“Cuatro años estuvo parada la obra, pero ya por fin. Estoy contento, pero aún faltan detallitos, no tiene luz, no tiene agua el edificio; no nos han dicho cuándo puedan estar, pero ya lo podemos habitar”, expresó.

Ahora lo único que le falta es comenzar a hacer la mudanza, la cual, cree, vendrá en los próximos días. “Está imposible que se caiga, salvo que caiga una bomba”, insistió.

Dan Flores, otro vecino, señaló que esto significa que pueden volver a sus hogares, pues durante todo este tiempo tuvieron que pagar renta. Fueron años de incertidumbre, pero “me emociona y me pone tranquilo, al fin pasó esto”.