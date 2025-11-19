Entregan honoris causa a 14 personalidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el grado de doctorado honoris causa a 14 personalidades cuyas carreras abarcan aportaciones relevantes en política internacional, derechos humanos, economía, migración, neurociencia, física y química, salud pública, astrofísica, medicina y lingüística.

En un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que, entre las personalidades investidas se encuentra Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de Chile y exalta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Julio Frenk Mora, exsecretario de Salud de México y José Sarukhán Kermez, exrector de la UNAM.

La UNAM indicó que otorgó el grado a la expresidenta de Chile “por su liderazgo político, su contribución al empoderamiento de las mujeres en el mundo y su trabajo en favor de los derechos humanos”; a Frenk por “su amplia y relevante trayectoria profesional y académica, misma que ha contribuido fuertemente al desarrollo de la educación en México y en la región de Norteamérica” y a Sarukhán por “ser un científico fundamental en la biodiversidad”.