Entregan marca Carlos Manzo a Grecia Quiroz

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, la concesión de las marcas comerciales de Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero, el cual fundó su esposo y quien fue asesinado la noche del pasado 1 de noviembre.

En la resolución de los expedientes 3506523 y 3506474 se detalla que ambas marcas fueron entregadas el pasado 8 de enero en concesión por 10 años a la viuda de Carlos Manzo por lo que vencerán hasta el 8 de enero de 2036.

Se indica que ambas marcas podrán ser usadas para servicios de organización de reuniones políticas; servicios de grupos de presión política (cabildeo político), asesoría en materia de organización ciudadana y participación democrática.

También ambas marcas se podrán usar en la representación de intereses sociales ante autoridades, servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.