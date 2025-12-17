Entregan más de 100 millones de medicamentos

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, informó que a través de las Rutas de la Salud se han entregado más de 100 millones de medicamentos en tan solo cuatro meses de inicio de esta estrategia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Svarch apuntó que se trata de una "cifra histórica" en la entrega de medicamentos en los hospitales y los centros de salud públicos.

"Fueron 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS-Bienestar abastecidos con todo lo necesario para atender a sus pacientes", expuso Alejandro Svarch.

"Estamos llegando a comunidades de muy difícil acceso, estamos garantizando que se pueda romper cada inercia de que los centros urbanos estaban siempre mejor abastecidos que los hospitales y los centros de salud rurales", añadió.

Comentó que la cuarta entrega permitió distribuir más de 14 millones de piezas de medicamentos a 640 hospitales y unidades especializadas a través de 325 rutas activas. También reconoció el trabajo de quienes hacen posible las Rutas de la Salud, desde quienes integran el equipo logístico, choferes e incluso operadores de lanchas.

Issste avanza en expansión de infraestructura

Martí Batres, director del Issste, informó que se avanza en la expansión de la infraestructura para beneficio de las personas derechohabientes.

En el Salón Tesorería, informó que se retomó la construcción de la nueva unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero, además que se iniciaron obras de la nueva clínica de medicina familiar en Naucalpan, Estado de México.

También indicó que está a punto de terminar la demolición del inmueble del viejo hospital Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, para estar terminada el 23 de diciembre.