Entregarán 11 mp a migrantes para detener arribo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, al igual que Venezuela, los gobiernos de Colombia y Ecuador ya firmaron las cartas de intención para lograr un convenio con México con el objeto de entregarles casi 11 mil pesos por migrante de estas dos naciones que retornen a sus países de origen.

“Nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio; lo tenemos que hacer y se va avanzando (…) Sí, sí. Se va a entregar este apoyo”.

Jesús Ramírez, vocero presidencial, detalló que este acuerdo son cartas de intención de ambos países y que se busca concretar el mismo acuerdo que con Venezuela.

“Pero va a ser igual, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio; lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no les gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca. Bueno, nada les gusta y menos en estos tiempos de calor, en la temporada de calor todo les molesta”, agregó el presidente López Obrador.

Justifica convenio de repatriación

Ante las críticas por este apoyo, el mandatario federal acusó que sus adversarios conservadores lo quieren resolver todo por la fuerza y con medidas coercitivas.

Se atenderá caravana migrante

Así también, aseguró este martes que la caravana migrante, que partió el lunes de Chiapas, será atendida como “siempre y estamos ayudando bastante”.

El mandatario federal indicó que su gobierno está atendiendo a los migrantes que intentan cruzar por México.

“Nosotros protegemos, ayudemos, cuidamos a los migrantes”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional se proyectó una gráfica en donde se indica que desde el 18 de marzo de 2023 al 21 de marzo se redujo al flujo migratorio en 54.8 %, al pasar de 12 mil 498 encuentros registrados a cinco mil 656.

Investigará descarrilamiento

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se lleva a cabo una investigación sobre el descarrilamiento de ayer del Tren Maya, pues se busca el conocer si fue por un error en el cambio de vía o el accidente fue de manera intencional.

“Se está haciendo una investigación, porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía, y se está buscando si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías”.

Diplomáticos rusos

Así también, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en México haya más diplomáticos rusos que diplomáticos estadounidenses.

Solicitó un informe a la SRE y el número real de diplomáticos de Rusia en México asciende a 85. Mientras que diplomáticos de Estados Unidos en México son 722.

“Y eso que no contamos a los de la colonia Roma y Chapala, son como un millón de estadounidenses que viven en México, ha crecido el número de estadounidenses porque es México lindo y querido, está es una de las ciudades más atractivas del mundo”.