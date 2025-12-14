Entregarán 250 millones de metros cúbicos de agua a EUA

Como parte del acuerdo con Estados Unidos, alusivo al Tratado de Aguas, México tiene la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos (m3) de agua, cuya entrega se prevé comience el próximo lunes 15 de diciembre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos. “Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944”.

La Cancillería explicó que no ha cometido violaciones al contenido del documento, el cual dice que ambos países deben entregar agua al río Bravo, e, inclusive, ante la sequía, ha hecho entregas adicionales considerando la disponibilidad y la infraestructura, y sin afectar el consumo agrícola ni humano de la frontera.

De acuerdo con la SRE, esperan acabar con dicha entrega de agua el próximo sábado 31 de enero.

El pasado lunes, el presidente estadounidense Donald Trump amagó con imponer un arancel del 5 % a los productos mexicanos importados bajo el argumento de que afectaba a los cultivos y el ganado de EU.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el martes que iba a celebrarse una reunión con autoridades estadounidenses con el fin de llegar a un entendimiento y un día después rechazó renegociar este tratado.

Cabe mencionar que el punto de acuerdo se alcanzó en el 203 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales, a partir del regreso de Trump a la Casa Blanca, ha sido tensa a causa de diferentes temas como el crimen organizado, el fentanilo, la migración, entre otros.