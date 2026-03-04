Entregarán reconocimiento a Cecilia López Pérez

El pleno del Senado designó a la indígena tsotsil, Cecilia López Pérez, como acreedora al Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, correspondiente a 2025, ello por sus más de tres décadas en defensa de los pueblos originarios.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad con 99 votos el nombramiento de López Pérez, originaria de San Andrés Larráinzar, Chiapas y quien entre 2011 y 2025 apoyó a más de 330 mujeres víctimas de violencia familiar, sexual, comunitaria e institucional.

Ello a través de la traducción en su lengua natal, seguimiento legal y articulación interinstitucional, para garantizarles acceso a la justicia con enfoque intercultural.

Su trayectoria incluye una participación relevante en procesos históricos y organizativos de los pueblos indígenas, destacando su experiencia como miliciana y operadora de radio comunitaria en el movimiento zapatista, así como su contribución al proceso colectivo que dio origen a la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas.

Cecilia López Pérez fue electa entre 120 mujeres que fueron postuladas para recibir este reconocimiento en su versión 2025.

Se prevé que en los próximos días se realice una sesión solemne en el marco del Día Internacional de las Mujeres, para entregar dicho reconocimiento.

Cabe recordar que el Senado de la República entrega el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Marco del Día Internacional de la Mujer, para reconocer y premiar a mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.