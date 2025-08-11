Entrenan cachorros generación FIFA de belga malinois

La Secretaría de Marina (Semar) presentó una camada de cachorritos belga malinois que se encuentran en entrenamiento para apoyar la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante el Mundial 2026.

En redes sociales, la Semar señaló que cada uno de los perritos está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y aptitud, con la promesa de proteger y cuidar este evento que une a millones de personas.

En un video, los elementos navales comentan que son el equipo de cuidado generación FIFA y se observa a los peludos realizando diversas actividades.

Seguridad mundialista

Indican que la generación FIFA surgió gracias a que los elementos caninos tendrán el próximo año una gran misión: la seguridad del mundial en el AICM.

Abundan que se realiza un proceso de selección y fases de entrenamiento en el cual el cachorro debe ser apto para su principal función: detección de explosivos.

Una de las fases del entrenamiento es la educación primaria, socializar en manada; después socialización en la cual al cachorro se le muestran diferentes escenarios, ruidos y texturas para sus tareas en un futuro.

Los navales detallan que la otra fase es atractor, donde se le despiertan los instintos al cachorro para que se le haga divertido el juego, ya que es su principal motivación y se refuerza el vínculo con su atractor.

Posteriormente sigue la fase de fijación de aroma y se la asigna su función y aptitud en este caso es detectores en explosivos.

La última etapa es marcaje, donde el perrito desarrolla modificaciones de conducta y hechos reales para el que fue entrenado.