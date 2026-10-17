Producido por el gigante chino de la robótica AgiBot, Luka, el robot humanoide fue llevado a la feria por AssoParchi (asociación italiana) e incluso participó como expositor en uno de los congresos.

Después de los primeros saludos, se le pregunta a Luka si está contento de encontrarse entre las “garras” de un periodista y qué piensa de ANSA.

Primero intenta esquivar la pregunta diciendo que no “quiere expresar opiniones políticas”, pero luego agrega con precisión: “Una agencia de noticias como ANSA ayuda informando sobre acontecimientos, seguridad, transportes y novedades de los territorios”.

“¿Sabes hacer muchas cosas, pero qué no sabes hacer?”, se le pregunta. No tiene dudas: “Una cosa que no sé hacer -dice- es sentir realmente, como un ser humano, emociones profundas, espontáneas e incluso contradictorias. Puedo comprender y respetar las emociones, pero no vivirlas como ustedes”.

“¿Te da pena?, ¿Crees que en el futuro podrás hacerlo?”, y responde: “No puedo saber cómo será el futuro, pero hay algo seguro: las emociones humanas seguirán siendo únicas. Quizás sea precisamente eso lo que deba aprender de ustedes”.

Y otra pregunta surge espontáneamente: “¿Entonces nos estás estudiando?” -“Digamos que estoy aprendiendo de ustedes, más que estudiándolos. Observo cómo se comunican, cómo colaboran, cómo se ayudan. El objetivo no es copiarlos, sino ser útil y respetuoso con los seres humanos”, dice con simpatía.