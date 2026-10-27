Envía Jáuregui carta al PAN y llama a alzar la voz

De nueva cuenta, César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y quien fue vinculado a proceso el fin de semana por el delito de traición a la patria, envió una carta en donde ahora hizo un llamado al panismo nacional, para que se alce la voz ante los procesos judiciales que enfrenta por los acontecimientos que se desataron luego del hallazgo del narcolaboratorio de El Pinal.

En el documento compartido por su equipo de comunicación, solicitó la intervención institucional del Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.

La carta está dirigida a senadores, diputados federales, dirigentes, consejeros nacionales y estatales, militantes y simpatizantes de Acción Nacional en todo el país.

Su situación trasciende lo personal

En ella, el exfiscal Jáuregui sostuvo que su situación trasciende lo personal y representa una causa que debe preocupar a todos los integrantes del partido.

En el documento, Jáuregui recordó que el pasado 17 de octubre fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y que dos días después, cuando intentaba abandonar la Ciudad Judicial luego de que un juez negara imponerle prisión preventiva, fue detenido nuevamente por una orden federal bajo la acusación de traición a la patria.

Jáuregui reiteró que no cometió delito alguno, que asumió su responsabilidad al renunciar a la Fiscalía y que compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República cuando fue citado como testigo.