Envía Roberto Farías sexta carta a Sheinbaum

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el interior del penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México (Edomex), en la que vuelve a pedir su intervención con la Marina para que aporte los datos de investigación que requiere y así continuar con su proceso que enfrenta por delitos de delincuencia organizada y “huachicol” fiscal.

El presunto líder “huachicolero”, quien permanece desde principios de septiembre del 2025 en el Altiplano, acusó de nueva cuenta que no está teniendo un proceso justo debido a las supuestas vulneraciones a sus derechos y el debido proceso.

“Por medio de la presente me vuelvo a dirigir a usted para seguir haciendo de su conocimiento de las vulneraciones al debido proceso, presunción de inocencia, el acceso a una defensa adecuada y vulneración a mis derechos humanos dentro de la causa penal 325/2025, que si bien es cierto no es de su competencia directa, sí involucra a una institución de la Administración Pública Federal la que está obstruyendo la justicia”, expresó.

El escrito también señala que la Marina le sigue negando el acceso a información argumentando que es por seguridad nacional.

En su mensaje a la presidenta de México, el vicealmirante también señaló que es evidente que estas irregularidades en su proceso se trata de algo “selectivo” y que aplica solo para algunos ciudadanos mexicanos ya que, sostiene, a unos se les piden pruebas fehacientes y contundentes, mientras que a otros se les acusa, vincula y da paso a la investigación “de un día para otro”.

Por último, en su mensaje escrito a mano, consideró que el acto de mantenerlo privado de la libertad y “encerrado en una celda” pareciera más venganza que la propia justicia.