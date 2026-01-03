Enviado especial de Xi Jinping visita a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Caracas a Qiu Xiaqi, enviado especial de su homológo chino, Xi Jinping, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de "amenaza".

Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por parte de la delegación china, también estaba el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu.

El encuentro tiene como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen "más de 600 acuerdos".

Postura

El gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".