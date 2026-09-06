Enviados llegan a Moscú para reactivar la paz

Los enviados especiales de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegaron este sábado a Moscú como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para encontrar una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Kushner y Witkoff aterrizaron en la capital rusa a bordo de un Boeing de la Fuerza Aérea estadounidense, después de una escala en Helsinki, Finlandia, y fueron recibidos por el asesor del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kirill Dmitriev.

Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin ordenó una tregua de tres días en los ataques contra Kiev, la capital ucraniana.

“Bienvenidos a Moscú, pacificadores”, escribió Dmitriev, uno de los principales negociadores de Rusia, en una publicación en la red social X. También difundió fotografías en las que aparece saludando a los enviados estadounidenses al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto de Vnukovo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que la pausa en los bombardeos contra la capital ucraniana coincide con la llegada de los representantes de Trump, con quienes Putin planea reunirse.

“El presidente dio la orden de no realizar ataques contra Kiev a partir de la medianoche de hoy y durante los próximos tres días”, dijo Peskov.

La misión de Kushner, yerno de Trump, y de Witkoff, uno de los principales representantes del presidente en negociaciones internacionales, se produce en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años y medio, mientras Rusia viene intensificando su ofensiva contra el país, especialmente contra Kiev, blanco de recurrentes bombardeos en las últimas semanas.

El jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, mano derecha de Zelensky, afirmó que Kiev llegó a proponer un alto al fuego a Putin, incluida la suspensión de los ataques contra las ciudades ucranianas y en la línea del frente, pero no obtuvo respuesta.

“Ucrania propuso efectivamente a Rusia el establecimiento de un alto el fuego. Esa propuesta fue comunicada al presidente Vladimir Putin, pero Moscú no respondió”, dijo Budanov, citado por la prensa ucraniana.

Tras su paso por la capital rusa, Kushner y Witkoff tienen previsto viajar a Kiev.