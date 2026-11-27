En el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene por objetivo brindar justicia familiar a través de la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Es la protección de las niñas y los niños y la protección de las mujeres frente a la separación que se da de las parejas. Muchas parejas se casan y en algún momento deciden que ya no es prudente seguir con el matrimonio. Muchas veces es de común acuerdo; si es de común acuerdo, pues es mucho más rápido, pero si no es de común acuerdo —y en particular hay violencia contra la mujer—, se vuelve algo muy tortuoso el divorcio. Y aquí lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos—, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja.

“Entonces, se están resguardando los derechos de las niñas y los niños, los derechos de la mujer, y al mismo tiempo lo que tiene que ver en un divorcio con la separación de bienes, pues puede seguir su proceso, pero mientras tanto las personas son protegidas”, puntualizó en su conferencia matutina.

Minimiza amago de PAN

En otro tema, la mandataria cuestionó las amenazas de partidos de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), de no participar en las elecciones de 2027 en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no modifique los criterios de sobrerrepresentación de diputaciones plurinominales, pues argumentan que favorecería solo a Morena.

Ante el amago de Ricardo Anaya de que el PAN no se presente a los comicios, la mandataria federal enfatizó que: “si no quieren participar pues que no participen, es una decisión de un partido político”.

Pide a España extradición de Inés Gómez-Mont

Así también, dijo que pidió al Gobierno y a la Justicia de España aplicar el tratado de extradición con México en el caso de la expresentadora de televisión, Inés Gómez-Mont, para evitar que los delitos que se le atribuyen queden impunes.

“Pedirle al Gobierno español y a la Justicia española que aplique el tratado de extradición porque es muy relevante por la impunidad que representa”, expresó.

Ofrece apoyo por crimen de regidor en Cuernavaca

Y sobre la investigación sobre el crimen del regidor de Morena, Gabriel Rivas Ríos, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de apoyar a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de las autoridades federales, informó el titular de la dependencia, Fernando Blumenkron Escobar.

Rivas Ríos fue ejecutado a balazos el pasado 4 de noviembre en esta ciudad y por ese crimen hay una persona vinculada a proceso, en calidad de autor material, y hasta ayer había comparecido todo el Cabildo de Cuernavaca ante el Ministerio Público, dijo el fiscal en conferencia de prensa.

Habla sobre el caso de “El Chapo Isidro”

Y al ser cuestionada sobre el caso del “El Chapo Isidro”, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad deberán evaluar si conviene a México extraditar a Estados Unidos a Fausto Isidro Meza Flores o si debe ser juzgado en territorio nacional, la mandataria federal señaló que la decisión debe tomarse con base en lo que más convenga al país.

Opina sobre DEA y tema de cárteles en México

Así también, acusó de injerencia a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por habilitar líneas de denuncia para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales en estados como Sinaloa y Jalisco.

La mandataria federal cuestionó que el director de la DEA, Terry Cole, busque establecer canales de comunicación directa con ciudadanos mexicanos para obtener información sobre grupos criminales y funcionarios corruptos, y planteó cómo reaccionaría Estados Unidos si el gobierno mexicano hiciera lo mismo en territorio estadounidense.