Enviará ley para sancionar y erradicar el feminicidio

En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres, Claudia Sheinbaum informó que enviará al Senado la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta ley, porque es Ley General”, puntualizó en la conferencia Las mañaneras del pueblo.

El Ejecutivo señaló que entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destacan que el Ministerio Público (MP) está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.

Habla sobre cancelación de permisos a ONG

La presidenta aseguró que la cancelación de permisos a diversas organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias autorizadas fue resultado de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no de una decisión política del gobierno federal.

“Les voy a ser muy franca, no sabía (de) las organizaciones; es un análisis técnico del SAT”, afirmó al ser cuestionada sobre el retiro de autorizaciones fiscales a asociaciones civiles.

Incluso, se refirió al caso de Mexicanos Contra la Corrupción, que también perdió los permisos en el gobierno de López Obrador.

“¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”, mencionó al referirse que ese caso particular proviene de revisiones iniciadas desde la administración del expresidente.

En el caso anterior, Sheinbaum Pardo explicó que el argumento del SAT en ese expediente fue la recepción de recursos provenientes del extranjero, lo que derivó en la pérdida del estatus de donataria autorizada.

Añadió que desconocía el número total de organizaciones involucradas en la actualidad y subrayó que estas determinaciones no pasan por la aprobación presidencial.

“No es que el SAT me pregunte: ‘oiga presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación’, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas”, sostuvo.

Lo importante del Plan B es disminuir privilegios

Sheinbaum Pardo insistió en que “lo importante del Plan B es disminuir privilegios”, después de que en el Senado se estancara este planteamiento a la reforma electoral.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, desconoció cómo avanzó este tema en la Cámara Alta donde se retrasó la discusión.

Al insistir en que el Plan B busca erradicar privilegios sobre todo para funcionarios públicos, la mandataria federal resaltó que el ahorro iría para obras en municipios y estados.

Recordó que en el Plan B se propuso que la revocación de mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno, sino en el tercer año.

Critica alza en diésel por parte de gasolineros

La presidenta Sheinbaum criticó que algunos gasolineros estén aprovechando la situación internacional del conflicto Irán y Estados Unidos para incrementar el precio del diésel, el cual llega a 29.50 y la gasolina premium, por lo que instruyó a autoridades federales a sostener una reunión con el sector para revisar los aumentos.

La presidenta informó que esta misma semana la Secretaría de Energía (Sener), junto con la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), convocará a empresarios gasolineros ante el encarecimiento del diésel, cuyo precio ha alcanzado niveles que no se justifican.

“Esta semana se reúne la Secretaría de Energía con el director de Pemex y los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel y también de la gasolina premium. No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, afirmó.

La presidenta explicó que detectó el incremento durante un recorrido el fin de semana, tras lo cual contactó al secretario de Hacienda y a autoridades energéticas para solicitar la reunión inmediata con el sector.

Indicó que, aunque México importa parte del diésel, existen incentivos fiscales mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que los precios actuales no se justifican plenamente.

Sheinbaum subrayó que no se trata de imponer un control de precios, sino de evitar abusos que impacten la economía nacional.