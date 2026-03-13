Enviará Sheinbaum Plan B de reforma electoral, el lunes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo lunes 16 de marzo enviará el Plan B de la iniciativa de reforma electoral, que consiste en disminuir los privilegios en congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.

“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular. Nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio: a nosotros no se nos olvida de dónde vinimos. Pero, además, si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados. Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar todos los partidos (...) Entonces, no se nos olvide cuál es el objetivo de la transformación: erradicar el régimen de corrupción y privilegios. Y vamos avanzando. Hemos avanzado mucho y todavía nos falta”, aseguró en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Este cambio, detalló la jefa del Ejecutivo Federal, generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos (mdp) que se destinará directamente a los estados y municipios.

La mandataria expuso casos como el del Congreso de Baja California, con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador, o de Morelos, de 31.8 mdp. Por ello se propone un tope máximo al presupuesto que se destinado a los congresos locales. En el caso de las regidurías, expuso que hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.

Explicó que en caso de ser aprobado, habrá una reducción de 4 mil millones de pesos, que serán destinados para los municipios y entidades del país.

¿Habrá castigo para diputados que votaron en contra?

Además, la mandataria consideró que sería “muy exagerado” hablar de castigos para los legisladores de la alianza de la Cuarta Transformación que votaron en contra de su iniciativa de reforma electoral y sostuvo que el hecho de que no se haya aprobado no representa una derrota para su gobierno.

Afirmó que en su movimiento existe libertad para expresar posturas distintas y rechazó prácticas de sanción interna.

Al ser cuestionada sobre si considera una traición el voto en contra de algunos legisladores aliados, la presidenta evitó calificarlo así.

“No, pues tienen su punto de vista. Muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen”, concluyó.

La mandataria recordó que en el pasado proceso electoral, los candidatos a diputados federal de Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo en el que se comprometieron en que apoyarían las propuestas de la 4T, pero señaló, “se vale no estar de acuerdo”.

Este año se llegará a mil Centros LIBRE para las Mujeres

En otro tema, Claudia Sheinbaum informó que este año habrá mil municipios que cuenten con un Centro de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación (LIBRE) para las Mujeres, pues destacó que el objetivo es llegar a todos los municipios del país.

La jefa del Ejecutivo aseguró que los Centros LIBRE son espacios de mujeres para mujeres que se instalan con el objetivo de brindar apoyo y ayuda a cualquier mujer que tenga algún problema o que necesite respaldo para su desarrollo.

Pide a EE. UU. frenar armas ilegales

Así también, reiteró que Estados Unidos debe trabajar para controlar el flujo de droga y armas ilegales que entran al país, luego de que el presidente Donald Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de droga.

“No puede ser que Estados Unidos diga: ‘La responsabilidad está en México’. No, ¿y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? De la distribución de droga, de la fabricación de droga, del tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México y de lavado de dinero. Entonces, sí, ellos tienen una responsabilidad allá, igual que la tenemos aquí, por eso en nuestros principios le ponemos responsabilidad compartida”, dijo.

Además, informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de promover un comunicado conjunto entre países de América Latina que haga un llamado a la paz ante el conflicto en Medio Oriente.