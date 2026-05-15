Enviará SSPC más elementos a Michoacán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, anunció el envío de más elementos en inteligencia para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado.

Dijo que actualmente hay cerca de 7 mil efectivos de las Fuerzas Armadas que mantienen operativos conjuntos con la Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales para hacer frente a las actividades delictivas.

Los elementos que se enviarán reforzarán esas acciones, afirmó en la reunión de seguridad realizada en esta ciudad capital en la que estuvo presidida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con autoridades de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y presidentes municipales.

Les compartió que la coordinación permanente con el gobierno de Michoacán y las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia han generado buenos resultados para bajar la incidencia delictiva en la entidad.

Y compartió que con el despliegue de elementos y el fortalecimiento a las instituciones se ha logrado avanzar en la disminución de homicidios, combate a la extorsión y la impunidad.

En su momento, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla expuso que, como parte de esta estrategia, en Michoacán hay un descenso sostenido de homicidios dolosos desde el 2021 a la fecha, registrándose en abril de este año la menor cantidad de víctimas con 72 casos, además de que el estado se colocó en el primer lugar nacional en la lucha contra la impunidad.

Estos resultados han sido gracias a la comunicación y las acciones operativas en todas las regiones, lo cual fue respaldado por los alcaldes de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, Apatzingán y Pátzcuaro.