Envío de petróleo a Cuba está detenido: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en este momento está detenido el envío de petróleo mexicano a Cuba pues indicó que se está buscando evitar afectaciones a México.

Esto, luego de la amenaza de imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a los países que envíen petróleo a la isla.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el Gobierno de México busca que de manera diplomática encontrar la mejor vía para que Cuba reciba el combustible.

"¿El envío del petróleo está detenido en este momento?", se le preguntó en conferencia de prensa.

Exportación de petróleo y producción

Así también, la mandataria aseguró que México mantiene exportaciones de petróleo con alrededor de 50 países del mundo y reiteró que su gobierno no tiene previsto incrementar la producción nacional, la cual se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios, principalmente por razones ambientales.

Al explicar la política energética de su administración, la mandataria recordó que en sexenios anteriores se apostó por una sobreexplotación petrolera, particularmente del yacimiento de Cantarell, con el objetivo de aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos.

Sheinbaum criticó que dicha estrategia provocó un daño irreversible al yacimiento.

No hay operaciones conjuntas entre México y EUA

También se le pregunto si hay operaciones conjuntas con el gobierno estadounidense, a lo que la presidenta reveló que no hay más permisos para agentes estadounidenses en México.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, si acaso, hay agencias de la Unión Americana comparten información de seguridad a nuestro país.

"No hay operaciones conjuntas, no hay; si acaso, hay información que se da por parte de una agencia de los Estados Unidos. Por cierto, no hay más permisos. Lo único que hay de permisos a agentes de las distintas agencias es la renovación. Si alguien se va, pues entonces llega alguien que sustituye".

Así también, aseguró que México no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos en materia de minerales críticos y subrayó que su gobierno no modificará la legislación vigente ni entregará los recursos naturales del país, pese a los anuncios recientes sobre un Plan de Acción Conjunto entre ambas naciones.

La mandataria aclaró que el anuncio realizado la semana pasada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, únicamente se refiere al inicio de pláticas bilaterales, y no a compromisos formales ni cambios legales.

Además, informó que su gobierno ya revisa el supuesto ingreso a México de municiones calibre .50 que produce una planta propiedad del gobierno de Estados Unidos y que son utilizadas por cárteles en territorio mexicano, como reportó el sábado el periódico "The New York Times".

Saúl Monreal puede esperar 6 años para ser candidato

Y luego de que el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunciara públicamente su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido ha fijado una postura contra el llamado "nepotismo electoral", la presidenta consideró que el legislador puede esperar seis años y subrayó que a la ciudadanía no le agrada que familiares se hereden cargos públicos.

Becas del Bienestar incrementaron 216 %

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que cuando no hay corrupción, hay recursos suficientes para destinarlos a la gente, por ello, este año se destinaron un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, incluidas las becas para estudiantes de escuelas públicas, apoyos que registraron un crecimiento de 216 por ciento, al pasar de 7.2 millones de becarios en 2019 a 22.8 millones en 2026, con un presupuesto total de más de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos.