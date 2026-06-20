Epidemia de ébola se propaga rápidamente: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando rápidamente, a pesar del aumento de los esfuerzos para combatir el virus.

Según la OMS, los equipos sanitarios aún corren a contrarreloj para hacer frente al agravamiento de la situación en el noreste del país.

“El brote sigue siendo grave” y está “evolucionando muy rápido”, declaró Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, quien alertó sobre una “transmisión acelerada”.

En declaraciones a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire añadió, sin embargo, que percibe “una respuesta que se fortalece cada día”.

El brote fue declarado el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un tiempo.

De acuerdo con el último informe de la OMS, hasta ahora se han confirmado 896 casos en la RDC, incluidos 232 fallecimientos, con 21 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, asolada por el conflicto, que acumula más del 90 % de los casos conocidos, aunque también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

Belizaire señaló que la epidemia avanza con tal rapidez que se ven obligados a una respuesta acelerada para no perder el ritmo.