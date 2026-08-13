Equipo infantil de futbol llega a México tras sismo

Después de haber quedados varados temporalmente por el reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, los integrantes del equipo infantil de futbol sala Leyendas Obeliz de Tijuana llegaron a tres ciudades de nuestro país.

A través de sus redes sociales, indicaron el miércoles que 18 personas llegaron a Cancún, nueve a la Ciudad de México, y ocho a Monterrey.

Aseguraron también que se tuvo que buscar apoyo por todos los medios, después de que estuvieron en la embajada de México en Colombia y se reunieron de manera virtual con el canciller Roberto Velasco.

“La única ayuda que se ha recibido es por parte de los ciudadanos, familiares, amigos y personas cercanas, quien con su granito de arena, logramos rentar un lugar en el cual quedarnos en Bogotá”, mencionaron.

Dijeron que recibieron recursos “de parte de la Gobernadora Marina del Pilar, para desayunos, cenas y traslados dentro de Bogotá”.