Equivalen reservas a cinco veces a la línea de crédito: SHCP

En vísperas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratifique la Línea de Crédito Flexible (LCF) de México por 24 mil millones de dólares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que contamos con un escudo financiero bien blindado.

“México está posicionado en una situación distinta respecto a años anteriores; simplemente las reservas internacionales hoy son cuatro-cinco veces más que la Línea de Crédito Flexible”, dijo la subsecretaria del ramo, María del Carmen Bonilla Rodríguez.

Durante su participación en el Bloomberg Línea Summit 2026, no abundó más sobre el tema, ya que argumentó que es una decisión de la Comisión de Cambios.

Pero afirmó que la estabilidad macroeconómica alcanzada a lo largo de varios años ha permitido tener una solidez reconocida por organismos internacionales.

Lo anterior no solo da confianza al FMI, con el que aseguró hay un diálogo “bueno y fluido”, sino a la inflación.

Hizo ver que todos los días el Gobierno Federal trabaja en conjunto en un marco en el que se han vivido choques “fuertes” como los recientes.

Bonilla enfatizó que eso, “gracias a que las variables” han mantenido relativamente acotadas, como el tipo de cambio y las tasas de interés.

Finalmente, la funcionaria de la SHCP reconoció que el dato de la economía fue mucho mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba.