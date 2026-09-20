Era un encuentro necesario entre Campos con CSP

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje después de la reunión que sostuvo este sábado con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez.

En su mensaje, aseguró que se trata de un encuentro necesario para mejorar la comunicación de ambos gobiernos.

“Como probablemente algunos saben, le escribí una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que le pedía una reunión aprovechando su visita a Ciudad Juárez, para tratar temas de relevancia para nuestro querido estado.

Finalmente, me reuní en privado con la presidenta de la República. Era un encuentro necesario para ambos gobiernos, después de meses de diferencias sobre lo que estamos haciendo en materia de seguridad, desde Chihuahua. Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y con firmeza”, dice el mensaje de la mandataria.

Afirmó que tanto ella como Sheinbaum reconocieron que deben mejorar sus canales de comunicación.

“Sin que renunciemos a nuestras convicciones y a las posiciones que ambas defendemos. Le confirmé que mi Gobierno seguirá respetando la ley, combatiendo con toda la fuerza y todas las capacidades al crimen organizado. Porque somos el Gobierno de la vida, de la verdad y de la libertad, y seguiremos siempre defendiendo a Chihuahua”, agregó.

La reunión se realizó a la llegada de la presidenta a Ciudad Juárez, Chihuahua.