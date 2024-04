Eres una vergüenza para Nuevo León: “Alito” Moreno

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, llamó “payaso de tiempo completo” a Samuel García Sepúlveda y le dijo que es una vergüenza para Nuevo León, luego de que el gobernador llamara al líder priista “corruptazo” en la plataforma X, antes Twitter.

“Que el corruptazo de Alito Moreno venga a hablar mal del nuevo Nuevo León, es casi un honor. Alito, mejor regrésate a asesorar a Xóchitl Gálvez para el segundo debate, porque vaya que lo necesita”, escribió la tarde del miércoles el gobernador Samuel García.

“Samuelito, usted calladito y póngase a jalar, que Nuevo León necesita gobernador 24/7 y no payaso de tiempo completo”, le respondió el priista a los pocos minutos.

Esta no es la primera vez que ambos políticos cruzan palabras en la red social, pues en diciembre de 2023, “Alito” Moreno calificó la actitud del emecista como “dictatorial”, nombrándolo “el personaje más payaso de la política nacional”.

En esta ocasión, Alejandro Moreno reiteró su enemistad con el gobernador de Nuevo León, pero refrendó su respeto hacia el estado, ya que lo calificó como una noble tierra.

“Alito” Moreno, dirigente del PRI, compartió su discurso en un reunión con simpatizantes de Nuevo León.

En el clip de video aseguró que México no puede confiar en Movimiento Ciudadano: “Esto no se trata de si está cool o no. ¿Quién es responsable de llevar los destinos de Nuevo León y México? ¿Ustedes creen que México le daría las llaves a un borracho, a una gente que no tiene capacidad, que no tiene decisión, que está por accidente?”, afirmó Moreno.