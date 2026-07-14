Erika Kirk causa polémica por sufragio femenino

Una severa controversia ideológica y jurídica se ha generado en el ecosistema político estadounidense tras las declaraciones vertidas durante la Cumbre de Liderazgo Femenino (Women’s Leadership Summit 2026), celebrada en San Antonio, Texas.

En el encuentro, organizado por la organización conservadora Turning Point USA y encabezado por su nueva directora ejecutiva, Erika Kirk (quien asumió el liderazgo tras el asesinato de su esposo y fundador de la entidad, Charlie Kirk), diversas expositoras y asistentes defendieron públicamente la posibilidad de eliminar el voto individual de las mujeres para reemplazarlo por un modelo de sufragio representativo por cada grupo familiar.

La propuesta, denominada popularmente como “voto por hogar”, plantea que el sufragio pertenezca formalmente a la unidad familiar y no a cada uno de sus integrantes de manera independiente. Bajo este esquema, respaldado por figuras del movimiento tradwife (esposas tradicionales) como la influencer Savanna Faith Stone, el varón asumiría la jefatura política absoluta del hogar, votando en representación de su pareja e hijos al considerar que el matrimonio constituye una sola entidad.

Asimismo, las promotoras de esta postura señalaron que las mujeres solteras podrían ser representadas en las urnas por su padre, un hermano u otro familiar masculino. De acuerdo con las participantes, esta renuncia a los derechos civiles individuales se justifica si permite avanzar hacia un sistema político marcadamente conservador y alcanzar objetivos como la prohibición total del aborto en territorio estadounidense.

Ante el eco alcanzado por estas posturas en las plataformas digitales, especialistas en materia jurídica han precisado que el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos continúa plenamente protegido y vigente. De acuerdo con el texto de la Constitución de los Estados Unidos, la Decimonovena Enmienda, ratificada formalmente en 1920, prohíbe de manera estricta que el Gobierno federal o los estados restrinjan o nieguen el derecho al sufragio por razones de sexo.