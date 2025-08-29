Ernestina Godoy lamenta violencia en el Senado por empujones

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, lamentó los hechos de violencia en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y argumentó que por cualquier delito se puede solicitar el desafuero del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En entrevista en la reunión plenaria de senadores de Morena, dijo que los hechos deben investigados a fondo por la FGR.

“Bueno, por cualquier delito, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía”, dijo al ser cuestionada sobre la viabilidad de un proceso contra Moreno.

Asimismo, consideró como “muy lamentables” y “reprobables” las escenas de violencia que se registraron en el recinto legislativo.

Aclaró que al margen de este episodio, el Gobierno Federal mantiene como prioridad la construcción de un “nuevo andamiaje constitucional y legal” en el país, en el que se insertará la próxima reforma electoral.

Aclaró que dicha iniciativa aún no se presentará en este periodo legislativo, pues antes habrá un amplio proceso de consulta.