Ernestina Godoy ofrece FGR sin sesgos partidistas

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó ante senadores de la Comisión de Justicia el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, en el que se contrasta el nuevo modelo, basado en la garantía de los derechos humanos como principio fundamental, con las prácticas del periodo neoliberal, en el que “se criminalizó la protesta social y a los oponentes políticos”.

Los integrantes de la comisión aprobaron el dictamen del Plan Estratégico con 12 votos a favor y una abstención, y hoy será discutido y votado en el pleno.

En su mensaje ante los legisladores, Godoy enfatizó que la institución a su cargo actuará sin distinción de “colores partidistas”.

“Es importante reconocer que nos encontramos en un momento histórico. Contamos con un nuevo marco constitucional y legal en materia de seguridad pública; un entramado normativo capaz de anticipar, desarticular y combatir estructuras delictivas; una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Congreso de la Unión sensible a las necesidades de contar con un esquema normativo adecuado a la realidad nacional”, argumentó.

Recordó a legisladores que cuando tomó protesta asumió el compromiso de transformarla en una institución con valores humanistas, transparente, eficiente y honorable; en una fiscalía que no dé cabida a la impunidad y a la corrupción.

“Nuestra visión progresista de la política criminal es humanista por lo que tiene alcances que van más allá de solo centrarse en los efectos de la criminalidad, también mira las causas del fenómeno criminal y pone valores sociales y éticos como parte de la persecución de los delitos. Antepone, también, la garantía de los derechos humanos como un principio fundamental”, argumentó.

“Tendremos una administración eficiente, responsable y con un ejercicio transparente del presupuesto: sin corrupción, sin privilegios y con resultados. Solo así, podremos recuperar la confianza de la gente. Como ya lo he dicho, la fiscalía nunca fomentará ni mantendrá una burocracia dorada”, puntualizó.

Servicio Profesional de Carrera

Y como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la FGR participa en la revisio´n integral de los acuerdos del propio Consejo, con el propo´sito de definir prioridades, alinear su cumplimiento con los nuevos objetivos estrate´gicos y asegurar su impacto en la reduccio´n de la incidencia delictiva.

Ernestina Godoy hizo referencia también al Servicio Profesional de Carrera que fomentará un profundo sentido de pertenencia y apego institucional. “Así, el peso de la persecución penal y la procuración de justicia recaerán en el capital humano más ético, especializado y capaz de responder a las exigencias de la sociedad”, precisó.