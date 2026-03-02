Erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana

Integrantes de Infantería de Marina localizaron y erradicaron un plantío de marihuana, en la comunidad de Rincón de Valdés, en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención del delito, efectuados en días pasados, en diversos poblados del municipio de Arteaga, en los que se localizó un plantío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamente 22 mil 500 plantas de marihuana, el cual fue incinerado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.

Fortalecen seguridad

La Semar reiteró que desempeña sus funciones con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las actividades ilícitas, para el mantenimiento del Estado de derecho, en beneficio de México.