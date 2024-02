Porque “nunca es tarde para hablar”, Nicolás Mollinedo, exchofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, negó haber recibido dinero del narco para la campaña de 2006, tras la publicación de un reportaje publicado por ProPublica.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el exasistente de López Obrador señaló que no está en contra de las investigaciones y apuntó que es algo para golpear al presidente de México: “No estoy en contra de que nos investiguen”.

“Yo creo que es algo para golpear al presidente de México, que tampoco veo por qué a estas alturas, ya está a punto de irse; yo pienso que es algo por el año electoral que tenemos”, expresó.

Luego de que su nombre se mencionara en el reportaje de Tim Golden, Mollinedo mencionó que tuvo conocimiento de la salida del trabajo periodístico y que lo contactó el autor, con quien habló para corregir algunos datos, pero no agregó más información proporcionada a la pieza periodística.

Contó que en los recorridos de López Obrador por la República no documentó encuentros con integrantes de la delincuencia: “No había tiempo de cruzar más que dos que tres palabras (...) nunca dilataba el licenciado mucho platicando con ellos (...) No lo creo yo que se acercaran, pero no, que me constara que se identificaran, pues nadie”.

También, Mollinedo negó tener contratos relacionados con el Tren Maya: “Ninguno, yo nunca he construido, no he trabajado, ni para los gobiernos anteriores ni para este gobierno. Ni el federal, ni el estatal ni municipal”.

El exchofer del Tsuru blanco de López Obrador también rechazó una foto que circula en redes sociales, en la supuestamente aparece en un auto de lujo.

Nicolás Mollineado confió en ir próximamente a Palacio Nacional “para que me dejen de tirarme o ser vehículo para tirarle al licenciado Andrés Manuel”.