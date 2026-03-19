Es aprehendido por el homicidio de excandidato presidencial en Ecuador

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en la Ciudad de México Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo con presencia en Ecuador denominado Los Lobos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) detalló, vía redes sociales, que el sujeto cuenta con ficha roja de la Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

García Harfuch informó que esta acción se realizó con trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional.

Además, resaltó la labor de los elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la SSPC y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, expresó su agradecimiento al apoyo de la Policía de Colombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, quien fue identificado por autoridades sudamericanas como “operador clave” vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador.

“Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, señaló.