Es exagerado el número de espectaculares: Fernández

Tardíamente responde el líder nacional de Morena, Mario Delgado, a la carta enviada hace dos semanas, afirmó el aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, sobre los lineamientos para la realización de la campaña, sobre todo en el rubro de la publicad.

Durante su gira por Puerto Vallarta, Jalisco, precisó que de los espectaculares que hay de sus compañeros es exagerado, puestos antes del 19 de junio, pero que se han ido actualizando, al tiempo de aclarar que él tiene algunos, pero no los puso, sino unas diputadas del PT en el marco de la campaña de afiliación, donde usan su foto, los cuales costaron el primer paquete 160 mil y el segundo en 60 mil. “No tengo nada más que informar al respecto”, comentó.

Asimismo dijo que sobre el llamado a evitar una campaña sucia, no solo lo planteó, sino también lo sufre y reitera que debe elevarse el nivel, no hacer campañas de intrigas, no de golpeteos, al reiterar que el si no logra ganar, reconocerá el resultado de quien resulte triunfador.

Debate con Creel y Xóchitl

Noroña retó a un debate público a los legisladores panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez sobre los resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero hacer un llamado al debate, quiero hacer una invitación a debatir públicamente los temas del Estado que guarda los negocios públicos, lo que ha hecho nuestro gobierno hasta la fecha, hay una campaña que le regatea, que le niega, que descalifica”, mencionó.