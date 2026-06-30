Es falsa lista sobre definiciones de género en Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, desmintió la difusión de una supuesta lista de definición de género para las Coordinaciones Estatales y pidió hacer caso omiso, pues afirmó que busca generar confusión en el proceso interno.

A través de un video difundido en redes sociales, Hernández Mora advirtió que “está corriendo desde hace días una supuesta lista de la Comisión Nacional de Elecciones, además con una fecha del año anterior que es claramente falsa, pero vale la pena decirlo, donde se realizan supuestas proyecciones de género”.

En ese sentido, sostuvo que todas las definiciones del partido acerca de los procesos internos serán comunicadas a través de las cuentas oficiales, por lo que llamó a hacer caso omiso, porque buscan generar confusión en el proceso.

“Decirlo con mucha claridad, todo lo estaremos informando siempre de manera oficial, de manera transparente. Primero los y las aspirantes sabrán las siguientes etapas y sus detalles y lo estaremos compartiendo también de manera pública”, expresó.

“Así que les pedimos que no le hagan caso a este tipo de publicaciones que buscan confundir, pues seguramente son tácticas de propios y extraños que quieren generar confusión en nuestro proceso”, añadió.

Cuidar el proceso

Ante ello, pidió a la militancia y a los aspirantes cuidar el proceso, no compartir información falsa y mantenerse al tanto de los canales oficiales del partido.

“Seamos profundamente orgullosos y orgullosas de formar parte de un movimiento de transformación, donde a la par que avanza el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también se transforma la vida política, pública y los códigos en los que tradicionalmente se ha hecho política”, manifestó.

Con respecto a los 277 aspirantes registrados a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, precisó que en los próximos días la Comisión revisará si estos cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“Las siguientes etapas las estaremos compartiendo. Estaremos haciendo público y transparente este proceso. Tenemos una mesa de trabajo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, donde también iremos dialogando sobre sus perfiles registrados”, dijo.