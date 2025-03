Es falso que mi hermana usó mi nombre para secuestrar

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, afirmó que es falso que su hermana Malinali Jaqueline Gálvez Ruiz usó su nombre para privar personas de su libertad.

“Es falso, es la campaña que han querido impulsar. No es cierto, no hay ningún otro delito que se le investigue. No hay ninguna otra persona, al menos en el expediente, que haya denunciado que haya sido privada de la libertad por mi hermana”, explicó.

Gálvez Ruiz afirmó que la confesión de Malinali Gálvez fue obtenida de manera ilícita y bajo tortura.

Afirmó que aunque debe haber justicia y condena cualquier situación que haya pasado con las víctimas privadas de su libertad, “no se vale que la autoridad haga montajes y obtenga confesiones bajo tortura”.

Detalló que a pesar de que siempre ha defendido al Poder Judicial, “tardarse 13 años para emitir una sentencia es algo delicado”, pues aseguró que la única prueba con la que la sentencia se dictó es una declaración obtenida bajo tortura.

Explicó que incluso la Comisión de Derechos Humanos ordenó a la Comisión Nacional de Víctimas que inscribieran a Malinali Gálvez en el Registro Nacional de Víctimas del 1 de marzo del 2023.

Sobre la detención de su hermana, subrayó que la jueza no tomó en cuenta pruebas de descargo, pues cuando ocurrió el delito “ella (su hermana) presentó pruebas de que se encontraba en otro lugar (...) y cuando ocurrió la liberación de las víctimas ella no estaba en la casa de seguridad”.

Agregó que ya se presentó el recurso de apelación y un tribunal revisará la sentencia de la juez.