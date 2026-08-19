Es Harfuch un socio de confianza: Terry Cole

El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, calificó este martes al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en Buenos Aires hasta el 20 de agosto, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional del gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Harfuch está presente en dicha conferencia.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México. Sirvió en la Policía Federal mexicana, en la Agencia de Investigación Criminal, dirigió la seguridad en la Ciudad de México y ahora se desempeña como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo Cole.

Es “buen amigo de EU”, dice

Se trata, dijo, de “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

Cole explicó que el secretario mexicano de Seguridad entiende las amenazas que enfrenta hoy el mundo, incluyendo las organizaciones criminales transnacionales que, afirmó, trafican droga, propagan la violencia y corrompen instituciones.

Los grupos criminales “operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad. Confrontarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final”, alegó Cole.

No es la primera vez que el director de la DEA elogia a García Harfuch. Durante una conferencia reciente sobre nuevos cargos y recompensas contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cole dijo que mantiene “comunicación constante” con el funcionario mexicano. “Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país [Estados Unidos] y para los estadounidenses y la seguridad nacional”.

En su posteo, detalló que gracias a este esfuerzo y cooperación, se ha podido “localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”.